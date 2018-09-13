Tunceli'de “Tarım ve İnsan” fotoğraf sergisi açıldı

Tunceli'de “Tarım ve İnsan” konulu 9. Ulusal Fotoğraf Sergisi açıldı.

Bakanlık tarafından yapılan yarışma ile belirlenen fotoğrafların yer aldığı “Tarım ve İnsan” konulu serginin 9'uncusu Tunceli'de Moğultay Mahallesi Belediye Yeraltı Çarşısı üzerinde açıldı. Serginin açılışına Vali Yardımcıları Akın Zor ve Selçuk Yosunkaya, İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Kaya, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Serginin her yıl bakanlık tarafından düzenlendiğini belirten İl Müdürü Orhan Kaya, “Yıl içinde düzenlenen yarışmada dereceye giren fotoğraflar Türkiye'nin genelinde her ilde sergileniyor. Serginin amacı insanımızın tarımla ilişkilendirilmesini sağlamak, tüm yörelerdeki tarım alanlarının, üretim çeşitlerini insanlarla buluşturmak”diye bilgi verdi.

Serginin gün boyunca açık kalacağı belirtildi.