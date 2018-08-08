Tunceli’de tayinleri çıkan hakim ve savcılar vedalaştı

Hakimler Savcılar Kurulu’nun (HSK) Adli ve İdari Yargı 2018 Yılı Kararnamesi ile Tunceli Adalet Komisyon Başkanılığından İzmir Hakimliğine atanan Ersin Tursun, Tunceli Hakimliğinden Antalya Cumhuriyet Savcılığına atanan Hayri Ormancı, Mazgirt Cumhuriyet Savcılığından Nazilli Hakimliğine atanan Ümmügülsüm Arat, Ovacık Cumhuriyet Savcılığından Burhaniye Cumhuriyet Savcılıklarına atanan Rüstem Kocadağ ile Tuğrul Doğan için veda yemeği düzenlendi.

Kentteki bir otelde düzenlenen yemeğe, Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, 4. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Özgür Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, Baro Başkanı Avukat Barış Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur, hakim ve savcılar ile adliye personeli katıldı.

Göreve başladıkları günden itibaren vatandaşın huzur ve güvenliği için çalıştıklarını aktaran Vali Tuncay Sonel,"Bu çalışmaları da yerine getirirken bütün kurum ve kuruluşlarımızla işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalıştık. Bu anlamda adliye ile olan diğer kurumlarımızın ilişkilerinin en iyi şekilde yürütülmesini sağlayan Cumhuriyet Başsavcımızın ve Adalet Komisyonu Başkanımızın şahsında hakim ve savcılarımızın tümüne teşekkür ediyorum. İlimizde görev yapan hakim ve savcılarımız, buradan güzel intibalar bırakarak ayrılıyorlar"dedi.

Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek ise; “Hakimlerimize ve savcılarımıza, ilimize ve adalete yapmış oldukları hizmetlerden dolayı, tüm meslektaşlarım adına çok teşekkür ediyorum. Yolları açık olsun. Biliyoruz ki yeni görev yerlerinde de aynı hizmetleri vereceklerdir. Kendilerine yeni görev yerlerinde başarılar diliyorum" diye konuştu.

Programda tayini çıkan hakim ve savcılara protokol üyeleri tarafından çeşitli hediyeler verildi.