Tunceli'de tedavisi yapılan kartal, doğaya bırakıldı

Tunceli'de bitkin halde bulunan yavru kartal, tedavisinin ardından yeniden doğaya bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre,Mazgirt İlçesi Akpazar Beldesi'nde bitkin halde yaralı kartal bulan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine bildirdi. Ekipler tarafından bulunduğu alandan alınan kartalın beslenememesi nedeniyle bitkin düştüğü ortaya çıktı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi'nde 15 gün beslenen ve veteriner hekim tarafından ilaç tedavisi uygulanan kartal sağlına kavuştu. Karta, daha sonra doğal ortamına bırakıldı.