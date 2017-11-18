Tunceli’de trafik kazası: 2 yaralı

Kaza,Atatürk Mahallesi Tunceli-Elazığ karayolunda İl Kültür Müdürlüğü hizmet binası önünde meydana geldi. H.F.Y. (27) yönetimindeki 44 PF 266 otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 62 AC 879 plakalı araç çarpıştı.
Kazada, 44 plakalı araç sürücüsü yaralanırken, yanındaki Mehmet Zülfi Gültekin (52) sıkıştı. Sıkışan yaralı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne (AFAD) bağlı ekiplerin çalışması sonucu çıkarıldı.2 yaralı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.