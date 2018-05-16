Tunceli’de trafik kazası: 2 yaralı

Kaza, Tunceli-Ovacık karayolu Anafatma mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 62 AC 966 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 2 kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.