Diğer
Kategoriler
16 Mayıs 2018 14:46

Tunceli’de trafik kazası: 2 yaralı

Tunceli’de meydana gelen trafik kazasında araçta sıkışan 2 kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Tunceli’de trafik kazası: 2 yaralı

16 Mayıs 2018 14:46


Kaza, Tunceli-Ovacık karayolu Anafatma mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 62 AC 966 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 2 kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.


Yaralılar, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TUNCELİ HABERLERİ
TUNCELİ HAVA DURUMU
26
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç