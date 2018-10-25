Tunceli'de "Uluslararası Sarı Saltık Ocağı Çalıştayı" düzenlendi

Tunceli'de Balkan ülkeleri ve birçok ilden katılımcılarla "Uluslararası Sarı Saltık Ocağı Çalıştayı" düzenlendi.

Hacı Bektaş-ı Veli'ye bağlı dervişlerden Sarı Saltık'ın tarihteki önem ve değerini bilimsel ve akademik olarak ortaya çıkarmak amacıyla Valilik ve Belediye desteğiyle "Uluslararası Sarı Saltık Ocağı Çalıştayı" organize edildi. Çalıştayın açılışı, Hozat ilçesinde bulunan Sarı Saltık Ocağı'nda gerçekleştirildi. Açılış sonrası Tunceli Cemevi'nde Alevi-Bektaşi inancında "Sarı Saltık Ocağı” paneli yapıldı. Panelde, Sarı Saltık Ocağı hakkında bilgiler verildi.

Gelen misafirleri kentte ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını belirten Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel , “Biz bir olursak, birlik ve beraberliğimizden taviz vermezsek çocuğundan yaşlısına birbirimize sevgiyle, saygıyla yaklaşırsak, hakça, adaletçe, hak yolunda bir iş yaparken bir yetimi, bir öksüzü, bir garibimizi, yaşlımızı gözetirsek inanıyorum ki bu birlik ve beraberlikle ülkemiz daha güçlü hale gelecektir” dedi.

Deyişler ve semahın da yer aldığı panelde, katılımcılara Vali Sonel tarafından teşekkür belgesi verildi. Vali Sonel'e ise desteklerinden dolayı Zülfikar hediye edildi.

Çalıştaya, İzmir, Ankara, Amasya, İstanbul, Ardahan, Ordu başta olmak üzere birçok ilden Alevi dedeleri, ocak mensupları, kurum temsilcileri, bilim insanları ile Arnavutluk, Kosova ve Makedonya'dan Bektaşi babaları katıldı.