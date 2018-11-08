Tunceli'de Uyuşturucu İle Mücadele Toplantısı

Tunceli'de Uyuşturucu İle Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi.Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel başkanlığında, gerçekleştirilen toplantıya kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri katılırken, alanında uzman kişiler uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan ve yapılacak çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Gençlerin sağlıklı bireyler olarak yetişmesi için uyuşturucuyla mücadelenin önemli olduğunu dile getiren Vali Sonel," Bu konuda başta Cumhurbaşkanımızın, İçişleri, Sağlık Bakanlarımız ve ilgili bakanlıklarımızın tam bir kararlılığı var. Türkiye genelinde olduğu gibi Tunceli'de de zararlı alışkanlıklarla hassasiyetimiz devam edecek. Tunceli ailesi olarak çocuklarımızı, gençlerimizi madde bağımlığı ve uyuşturucudan korumak için tüm kurum ve kuruluşlarımızla koordineli olarak ve büyük bir hassasiyetle çalışmalar yürütüyoruz. Bu konuda Tunceli olarak başarılıyız. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Bu yüzden dikkatli olacağız ve en ufak bir olumsuzluk yaşanmaması için her türlü önlemi alacağız”dedi.

Toplantı yapılan çalışmaların anlatılması ve değerlendirilmesiyle sona erdi.