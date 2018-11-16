Tunceli'de uyuşturucu ve kenevir tohumu ele geçirildi

Tunceli'de polisin yaptığı planlı çalışmada 460 gram esrar ile çok sayıda kenevir tohumu ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre , İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Polisin, çalışmasında uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli O.Ç. belirlenerek takibe alındı. Polisin takibinde şahsın kent merkezi ve köydeki evleri ve arsaları tespit edilerek eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.Operasyonda O.Ç. gözaltına alındı. Uyuşturucu maddeye duyarlı dedektör köpeklerin de katıldığı evler ile arazilerde yapılan aramada 460 gram esrar, çok sayıda kenevir tohumu ile uyuşturucu madde satışında kullanıldığı tahmin edilen hassas tartı ele geçirildi.

Şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.