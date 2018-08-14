Tunceli’de vatandaş ihbar etti, 5 terörist etkisiz hale getirildi

4 gün önce de yine vatandaş ihbarı ile 1’i kırmızı listede 10 terörist öldürülmüştü.

Tunceli Valiliği, merkez kırsalında duyarlı vatandaşların ihbarı ile eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığınca operasyon başlatıldığını bildirdi. Açıklamada, "Başlatılan operasyon kapsamında tespit edilen 5 bölücü terör örgütü mensubu terörist, hava kuvvetleri desteğiyle etkisiz hale getirilmişlerdir. Bölgede İl Jandarma Komutanlığımızca operasyon devam etmektedir" denildi.

Valilik ayrıca, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

4 gün önce de 1’i kırmızı listede 10 terörist öldürülmüştü

11 Ağustos’da da Pülümür kırsalında İl Jandarma Komutanlığı tarafından hava destekli gerçekleştirilen operasyon kapsamında 25 yıldır terör örgütü PKK’nın dağ yapılanması içerisinde faaliyet yürüten terör arananlar listesinde ’Kırmızı’ kategoride bulunan sözde Dersim saha sorumlusu Atakan-Mahir kod adlı İbrahim Çoban’la birlikte 2’si üst düzey 10 terörist etkisiz hale getirilmişti. Kırmızı listedeki teröristin 6 öğretmen ve 7 korucunun şehit edildiği olaylarda yer aldığı da ortaya çıkmıştı.