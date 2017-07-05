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05 Temmuz 2017 11:24

Tunceli’de yaban domuzlarını günün her vakti görmek mümkün

Tunceli’de kış mevsiminde açlıktan kent merkezine inen yaban domuzlarını yazın da günün her vakti görmek mümkün.

Tunceli’de yaban domuzlarını günün her vakti görmek mümkün

05 Temmuz 2017 11:24


Tunceli’de gündüz vakti, merkez Atatürk Mahallesi’nde trafiğin en yoğun olduğu saatte karşıdan karşıya geçen yaban domuzları, cep telefonu kamerasına takıldı. Görüntülerde araçların durarak yaban domuzlarına yol verdikleri görülüyor. Yine gecenin ilerleyen vakitlerinde merkeze inen domuzlar, çöp bidonlarını karıştırarak buldukları yiyeceklerle karınlarını doyurmaya çalışıyor.


Karayolunu kullanan sürücüler domuzları görünce hızlarını düşürürken, karınlarını doyuran domuzlar daha sonra ormanlık alana doğru gidiyor.




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