Tunceli Belediyesi tarafından çalışan annelere destek amacıyla inşa edilen kreş ve gündüz bakımevi tamamlandı. 146 öğrenci kapasiteli kreşte, 5 sınıf, 2 uyku odası, oyun odası ve bahçesi gibi birçok alan bulunuyor. 7 Eylül’de hizmet vermeye başlayacak olan kreşi için kayıtların devam ettiği bildirildi.

Çocukların gelişimine katkı sağlamak ve çalışan annelere destek olmak adına önemli bir proje olduğunu belirten Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, "Kreş ve gündüz bakımevimiz özellikle çalışan annelerimizin hayatlarında büyük kolaylık sağlayacak. Çocuklarımızın bakımlarını üstlenmiş çalışan annelerimize çocuk bakımı konusunda yardımcı olmak için kreş ve gündüz bakımevi projesini hayata geçirdik. Annelerimizin iş ve sosyal hayata katılımlarını yüksek düzeyde tutmak adına projemiz çok önemli. Çocuklarımız başta olmak üzere yöremize hayırlı olsun” dedi.

Proje ile çocukların güvenlik bir ortamda eğitim alarak yaşıtlarıyla eğlenme ve sosyalleşme imkanı yakalayacağını kaydeden Vali Sonel, “146 öğrenci kapasiteli kreşimizde, 5 sınıf, 2 uyku odası, oyun odası, oyun bahçesi, çok amaçlı salon, mutfak ve yemekhane bulunuyor” diye konuştu.