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Tunceli'de yollarda bakım çalışması

Tunceli’de kış öncesi yollarda bakım çalışması yapıldığı bildirildi.

Tunceli'de kış öncesi yollarda bakım çalışması yapıldığı bildirildi.


İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Kış mevsimi öncesi yollarda bakım çalışmaları gerçekleştiriyor. Çalışma kapsamında Pertek İlçesi'ne bağlı Elmakaşı, Sürgüç ve Kazılı Köylerinde bakım çalışması yapılarak yol standartları geliştirildi. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yıldırım ile Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdür Vekili İrfan Alan, köylerde yürütülen çalışmaları yerince inceleyerek bilgi aldı.


Yıldırım, ihtiyaç duyulan diğer köy yollarında da bakım çalışmalarının yapılacağını kaydetti.

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