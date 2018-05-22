Diğer
Kategoriler
22 Mayıs 2018 17:55

Tunceli’deki hava destekli operasyonda çok miktarda mühimmat ele geçirildi

Tunceli’de dün hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 8 teröristin bulunduğu bölgede timlerin yaptığı çalışmada roket atar, kaleşnikof,silah, ve 19 adet el yapımı patlayıcının da bulunduğu çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Tunceli’deki hava destekli operasyonda çok miktarda mühimmat ele geçirildi

22 Mayıs 2018 17:55


Tunceli Valiliği merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan operasyon kapsamında tespit edilen 8 teröristin iki F-16 Savaş uçağıyla etkisiz hale getirildiğini anımsatarak açıklama yaptı. Açıklamada, “Bölgede devam eden çalışmalarda, teröristlerin üzerinde ve 1 adet barınak içerisinde 1 adet RPG-7 roketatar, 3 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 12 adet kalaşnikof şarjörü, 284 kalaşnikof mühimmatı, 44 adet bixi mühimmatı, 18 adet M-16 mühimmatı, 2 adet tabanca, 3 adet el bombası, 2 adet tabanca susturucusu, 100 gram TNT patlayıcı, 1 kilogram C-4 patlayıcı, 19 adet EYP düzeneği, 150 kg amonyum nitrat, 43 adet elektrikli fünye, 2 adet sırt telsizi, 5 adet el telsizi, 2 adet pil bloğu, 1 adet akü, 8 adet sırt çantası, 1 adet terörist kıyafeti, 1 çift mekap ayakkabı, 2 adet güneş paneli, 5 adet infilaklı fitil, 10 adet EYP elektronik devre kutusu, 1 adet kamera, çok miktarda yaşamsal, tıbbı malzeme vev örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Tespit edilen 19 adet EYP düzeneği bomba imha uzmanı ekiplerimiz tarafından imha edilmiştir" denildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TUNCELİ HABERLERİ
TUNCELİ HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç