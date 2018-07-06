Diğer
Kategoriler
06 Temmuz 2018 15:12

Tunceli’deki yangında 100 dönüm ekili alan kül oldu

Tunceli’de elektrik trafosunun patlaması sonucu çıkan yangında 100 dönüm ekili alan yanarak kül oldu.

Tunceli’deki yangında 100 dönüm ekili alan kül oldu

06 Temmuz 2018 15:12

Yangının ardından bölgeye akın eden leylekler bunu fırsat bilerek yangında telef olmuş böcek ve sürüngenleri yedi.


Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Yukarı Böğürtlen Köyü’nde tarlada yer alan elektrik trafosundaki patlamanın ardından yangın meydana geldi. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede ekili alanlara yayıldı. Traktörlerle yangını kontrol altına almaya çalışan köylüler başarılı olamayınca itfaiye ekiplerine haber verdi. Tunceli ve Mazgirt Belediyesi itfaiye ekipleri ile orman işletme müdürlüğü ekipleri yangını uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alarak söndürdü. Yangında arpa ve buğday ekili olan 100 dönüm alan yanarak kül oldu.


Yanan alanda incelemelerde bulunan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Orhan Kaya, “Biz de yangını haber alınca belediye ve orman işletme ekiplerine haber verdik. İtfaiyeler geldi. Biz de olay yerine geldik. Köylüler ve jandarmamızın da desteğiyle yangın kontrol altına alındı. Buğday ve arpa ekili 100 dönüm alanın yandığını tespit ettik. Gerekli tespitlerin yapılmasının ardından üreticilerimize gerekli desteği sağlayacağız” dedi.


Yangının rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldığını dile getiren köy sakinleri ise, ekili alanlar ile ağaçlarının yangında zarar gördüğünü söyledi.


Leylekler yangını fırsata çevirdi


Yanan alanda telef olan böcek ve sürüngenleri yiyerek karınlarını doyuran leylekler ise, yangını adeta fırsata çevirdi. Ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürülen tarlalara çok sayıda leylek akın etti. Leylekler, yanan alan boyunca gezerek yangında telef olan böcek ve sürüngenlerle karınlarını doyurdu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TUNCELİ HABERLERİ
TUNCELİ HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
  • Pazar
    Sıcak
    37°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    37°C
  • Salı
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç