Tunceli’de düzenlenen kampanyada toplanan 3 tır yardım malzemesi, düzenlenen törenin ardından Halep’teki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Türkiye Diyanet Vakfı Tunceli Şubesi öncülüğünde, “Halep’te İnsanlık Ölmesin” kampanyası kapsamında valilik ve belediye başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlar tarafından toplanan gıda, giyim, soba ve yatak gibi yardımlardan oluşan 3 tır dolusu yardım malzemesinin ihtiyaç sahiplerine gönderilmesi nedeniyle Atatürk Mahallesi’nde bulunan Yunus Emre Camii önünde tören düzenlendi.

Törene Vali Yardımcısı Hasan Çiçek, Belediye Başkanvekili Olgun Öner, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Vali Yardımcısı Çiçek, Suriye’de yaşanan insanlık dramına büyük güçlerin ilgisizliğine değinerek, “Suriye’de vekalet savaşları yaparak oradaki insanların katledilmesine göz yumdular. Türk halkı, savaş öncesi savaş esnası ve savaş sonrasın da Suriye halkının yanında oldu ve olmaya devam edecektir. Türkiye çok iyi bir sınav verdi ve Suriye’de olan bütün gelişmeler esnasında İnsan Hakları Avrupa ve Batı sisteminden fersah fersah ileri olduğunu dost, düşman ve tüm aleme gösterdi” dedi.

Vali Yardımcısı Çiçek, “Bu yardımı Türkiye Diyanet Vakfı öncülüğünde valiliğimiz, belediyemiz sivil toplum örgütleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları yaptı. Bu yardımlar toplanırken Suriye’de kimsesiz kalan evinden yurdundan olan insanların ne diline ne dinine ne de mezhebine bakıldı” diye konuştu.

Vali Yardımcısı Çiçek’in konuşmasının ardından dualar okunarak yardım tırları, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.