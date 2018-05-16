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16 Mayıs 2018 14:42

Tunceli’den İsrail ve ABD’ye tepki

ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması ve İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırıları Tunceli’de kınandıMerkez Seyit Rıza Meydanı’nda İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırısı ve ABD’nin büyükelçilik binasını Kudüs’e taşıması CHP’liler tarafından düzenlenen basın açıklamasıyla kınandı.

Tunceli’den İsrail ve ABD’ye tepki

16 Mayıs 2018 14:42

ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması ve İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırıları Tunceli’de kınandı


Merkez Seyit Rıza Meydanı’nda İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırısı ve ABD’nin büyükelçilik binasını Kudüs’e taşıması CHP’liler tarafından düzenlenen basın açıklamasıyla kınandı. Toplanan kalabalık “Kahrolsun Amerikan Emperyalizmi” sloganı atarak tepkilerini dile getirdi.


Filistin’de yaşananın büyük bir katliam ve insanlık dramı olduğunu belirten CHP İl Başkan Yardımcısı Handan Kahraman Şanlı," Bu dramın en önemli sebebi Filistin sorununun çözümsüzlüğü, başta ABD olmak üzere büyük güçlerin hesapsız politikaları ve İsrail’in gaddar tutumudur. Filistin sorunu çözülmeden Ortadoğu’da yaşanan sorunların çözüme kavuşması imkansızdır. İsrail, Filistin halkının meşru temsilcileriyle müzakere ederek sorunu çözmek yerine masumları öldürmeyi tercih ediyor. ABD Büyükelçilik binasının, İsrail Devleti’nin yetmişinci kuruluş yıldönümünde Kudüs’te açılmış olması büyük bir provokasyondur"dedi.


İsrail’in Filistin halkına yaptığı saldırıda hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.




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