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06 Temmuz 2017 12:44

Tuncelili 2 sporcu Kick Boks’ta Türkiye üçüncüsü oldu

15 Temmuz Şehitleri Kick Boks Türkiye Şampiyonası’na Tunceli’den katılan 9 sporcudan 2’si Türkiye üçüncüsü oldu.

Tuncelili 2 sporcu Kick Boks’ta Türkiye üçüncüsü oldu

06 Temmuz 2017 12:44


Kick Boks Federasyonu 2017 yılı faaliyet programında yer alan 15 Temmuz Şehitleri Türkiye Şampiyonası 28 Haziran ile 5 Temmuz tarihleri arasında toplam 2 bin 15 sporcunun katılımıyla Bolu’da gerçekleştirildi. Turnuvaya Tunceli’yi temsilen Güntaş Dersimspor Kulübü ile Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü’nden 9 sporcu ve 1 antrenör katıldı. Turnuvada Tunceli sporculardan Azad Mazlum Gökyıldız genç erkekler full kontak 75 kiloda, Erivan Barut ise, genç bayanlar full kontak 48 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu.


Kick Boks Antrenörü Gürsel Tayam, sporcularının aldığı başarının son derece önemli olduğunu belirterek, “Katkılarından dolayı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz. Amacımız önümüzdeki dönem daha büyük başarılar elde etmek” dedi.




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