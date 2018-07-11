Tuncelili Kick Boksçulardan Türkiye dereceleri

Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından 3-11 Temmuz tarihleri arasında Elazığ’da düzenlenen Türkiye Şampiyonasına, Dersim Kick Boks Spor Kulübü adına 12 boksör katıldı. Sporculardan Musa Tan Türkiye 2’incisi olurken, Düzgün Karaboğa, Zilan Yıldırım, Serdar Hülakü ve Deniz Arslan da Türkiye 3’üncüsü oldu. 12 sporcudan 5’inin dereceyle dönmesi kulüp yöneticileri ile antrenörlerini mutlu etti. Elde edilen başarıya ilişkin konuşan Kick Boks Antrenörü Gürsel Tayam, “Şampiyonaya Türkiye’nin 81 ilinden 4 bin civarında sporcu katıldı. Biz de 12 sporcu ve 2 antrenörle şampiyonaya katıldı. 4 üçüncülük 1 de ikincilik elde ettik. Bu da çocuklarımızın özverisi sayesinde oldu. Tek kulüp olarak katılmamıza rağmen güzel bir başarıydı. İstanbul’da 600 salon varsa, en iyileri seçilip geliyor. Sonuçta Türkiye Şampiyonası. 12 kişiden 5’inin derece alması kolay değil. İnşallah bu turnuvanın ardından çocuklarımız milli takım kampına çağrılacaklar. Yetkililerden destek bekliyoruz” dedi.

Zilan Yıldırım: "Dünya Şampiyonası’na gitmek istiyorum"

Şampiyonaya iyi hazırlanarak gittiklerini dile getiren Türkiye üçüncüsü Zilan Yıldırım, "İyi sonuçlar elde ettik. Daha iyisini de elde edeceğimize inanıyorum. Bu spora ailemin isteğiyle başladım. Hem savunma sanatı olması hem de spor olması nedeniyle beni yolladılar. Severek yapıyorum. İnsanların bu spora ilgi göstermelerini bekliyorum. Maçlara giderken zorluklarla gidiyoruz. Büyüklerimizden kulübümüz için destek bekliyoruz. Türkiye üçüncüsü oldum. Daha iyi olmak istiyorum. Öncelikle birincilik sonrasında da dünya şampiyonasına gitmek istiyorum" diye konuştu.

Daha önce katıldığı iki şampiyonada dereceye giremediğini aktaran Türkiye ikincisi Musa Tan ise, “İkisinde derece alamadım, üçüncüde yaptım. Bu da çok çalıştığım için oldu. Daha çok çalışarak birinci olabilirim. Bu da benim için artık çok zor değil” şeklinde konuştu.