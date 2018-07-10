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10 Temmuz 2018 13:32

Tunceli’nin doğasını profesyoneller tanıtıyor

Merkezi İzmir’de bulunan Zirve Dağcılık Kulübü’ne bağlı Tunceli Şubesi, kurulduğu 2017 yılından bu yana profesyonel dağcılarla kentin doğasını turizm severlere tanıtıyor.

Tunceli’nin doğasını profesyoneller tanıtıyor

10 Temmuz 2018 13:32


20’si dağcılık ve dalış konusunda uzman 30’un üzerinde üyesi bulunan Zirve Dağcılık Tunceli Şube Başkanı İskender Doğan, “Dernek olarak birinci önceliğimiz doğada arama kurtarma, kaya tırmanışı ve trekking. Kaya tırmanışı ve trekkingle ilgili il genelinde rotalandırma çalışmaları yaparak destek bulmamız halinde bu rotaları kitaplaştırmayı düşünüyoruz” dedi.


Tunceli’nin doğa ve su sporları turizmi açısından önemli potansiyele sahip olduğunu dile getiren Doğan, “Son zamanlarda ilimize Türkiye’nin farklı illerinden ve yurtdışından gezi amaçlı insanlar geliyor. Bizler, bu insanlara profesyonel rehberlik hizmeti sunarak kentimizin tarihi, turistik ve doğal güzelliklerini tanıtmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de doğaya azami saygı gösteriyoruz” diye konuştu.


Kulüp olarak Türkiye’nin yanı sıra yurt dışında da tırmanış ve geziler düzenlediklerini kaydeden Zirve Dağcılık Tunceli Şube Başkanı İskender Doğan, eğitim çalışmaları düzenlemenin yanı sıra arama kurtarma çalışmalarında da gönüllü görev aldıklarını söyledi.




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