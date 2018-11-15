Tunceli'nin ilçelerinde kar etkili oldu

Kar yağışı Tunceli'nin ilçeleri ve yüksek kesimde kalan köylerinde etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle Pülümür ilçesinde bugün de okullar tatil olurken, kapalı 49 köy yolunun açılması için çalışma başlatıldı. Bazı vatandaşlar ise karda hayvanlarını meraya götürdü.

Meteorolojinin uyardığı kar yağışı dün akşam üzerinden itibaren Tunceli'de, Pülümür, Nazımiye, Ovacık ve Hozat ilçeleri ve köylerinde etkisini gösterdi. Gece yarısına kadar yağan kar nedeniyle 49 köy yolu ulaşıma kapandı. Dün kar yağışının başlamasıyla birlikte okulların bugün de tatil edildiği Pülümür'ün özellikle yüksek noktalarında kar kalınlığı 20 santimetreye kadara ulaştı. Araçlarıyla yola çıkanlar, kar nedeniyle dikkatli seyir etmek zorunda kaldı. Tunceli Valiliği İl Özel İdaresine bağlı ekiplerde geceden itibaren yollarda kar temizleme çalışmasına başladı.

Kar kartpostallık görüntüler oluştururken, bazı vatandaşlar hayvanlarını kar üzerinde götürmesi ayrı bir görsellik kattı. Hayvanlarını götüren Şükrü Deli, bu yıl karın 60 gün önce yağdığını, hayvanlarını meraya götürdüğünü söyledi.