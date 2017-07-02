Tunceli’nin yeni valisi ilk ziyaretini şehit ailesine yaptı

Son kararnameyle Tunceli’ye atanan ve cuma günü göreve başlayan Vali Tuncay Sonel, kentte ziyaretlere başladı. Vali Sonel, ilk ziyaretini Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan şehit ailesine gerçekleştirdi. 2011 yılında Van’da şehit olan Ayhan Coşkun’un anne ve babasının ellerini öperek taziyelerini ileten Vali Sonel, “Tunceli’deki vazifeme şehidimizin anne ve babasının duasını alarak başlamak istedim. O nedenle ilk olarak buraya geldim. Vatanımızın bekası için canlarını veren aziz şehitlerimizin aziz ruhları şad olsun. Şehitlerimizin ebeveynleri benim de annem babamdır” dedi.

Uygulama noktalarında görev yapan polis ve jandarma ekiplerini de ziyaret eden Vali Sonel, yol kontrolünden geçen araç sürücüleriyle sohbet edip, araçtaki çocuklara hediyeler verdi. Araç sürücülerine dikkatli olmaları konusunda tavsiyede de bulunan Sonel, “Vatandaşın can ve mal güvenliğinin sağlanması, memleketin huzur ve emniyeti için gece gündüz demeden fedakarca çalışan güvenlik güçlerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun. Onlar bizim göz bebeklerimizdir” diye konuştu.

Son olarak kent merkezindeki esnafları ziyaret ederek onlarla sohbet eden Sonel, memleketin ekonomisi için esnafların öneminin büyük olduğuna dikkat çekerek, bu sebeple yeni başlamış olduğu Tunceli Valiliği görevinde esnafla tanışarak onları dinlemenin, taleplerine kulak vermenin çok önemli olduğunu söyledi.