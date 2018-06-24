Tunceli’ye 4’üncü tekstil fabrikası

Vali ve Belediye Başkan Vekili Sonel’in, Tunceli’ye atanmasının ardından bölgede başlayan yatırımlara bir yenisi daha eklendi. Daha önce 3 tekstil fabrikası ve 1 çağrı merkezi ile 2 bin 500 kişilik istihdam alanı açılarak Türkiye’de son sıradan ilk 4’e giren Tunceli’de 500 kişilik yeni bir tekstil fabrikasının kurulma çalışmaları başladı. Bu kapsamda merkeze bağlı İnönü Mahallesinde yer alan Organize Sanayi Bölgesinde 500 kişinin çalışacağı yeni tekstil fabrikasının kurulması için temel atıldı.

Açılan tekstil fabrikalarıyla istihdamda sonuncu sıradayken 4. sıraya gelindiğine dikkat çeken Vali Sonel,"Yaklaşık 1 yıldır Tunceli Valiliği ve Belediye Başkanlığı görevini yürütmekteyiz. Buraya geldiğimizde istihdam konusunda ciddi sıkıntılar vardı. 81 il arasında sonuncu sıradaydık. Yatırımcılarımızla görüştük. İlk etapta 3 tekstil fabrikası açıldı. Özel çağrı merkezimiz bitti. 2 bin 500 vatandaşımıza iş ve aş verecek duruma geldik. Dördüncü tekstil fabrikamızın temel atma töreni için burada bulunuyoruz. ZARA Tekstil için 9 bin metre kara yer tahsis ettik. Alt yapısını hazırladık. Kapalı alanlar 3 ay içerisinde hazırlanmış olacak. Burada 500 vatandaşımız çalışacak. Yani yaklaşık 3 bin vatandaşımıza iş ve aş vermiş olacağız"dedi.

Firmanın Tunceli’de ihracata yönelik çalışmalar yapacağına dikkat çeken Vali Sonel, "Birkaç hafta önce Tunceli’de ilk defa tekstil fabrikalarından Avrupa’nın 8 ülkesine ihracat başladı. Buna benzer istihdam alanları meydana gelmekte. Hem valilik hem belediye olarak iş adamlarımıza her türlü katkıyı sağlamaktayız"ifadelerini kullandı.

Fabrikanın işletmecilerinden Barış Aksu ise," Bizim firmamız aslında İstanbul’da. Valimiz Tuncay Sonel’in ısrarları sonucu kendi insanlarımıza hizmet etmek için geldik. Burası geldiğimiz ilk zamanlarda çöplük gibiydi. Valimizin desteğiyle düzene girdi"diye konuştu.