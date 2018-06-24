Diğer
Kategoriler
24 Haziran 2018 14:09

Tunceli’ye 4’üncü tekstil fabrikası

Tunceli’de Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel’in girişimleriyle 500 kişinin daha istihdam edileceği 4’üncü tekstil fabrikasının temeli atıldı.

Tunceli’ye 4’üncü tekstil fabrikası

24 Haziran 2018 14:09


Vali ve Belediye Başkan Vekili Sonel’in, Tunceli’ye atanmasının ardından bölgede başlayan yatırımlara bir yenisi daha eklendi. Daha önce 3 tekstil fabrikası ve 1 çağrı merkezi ile 2 bin 500 kişilik istihdam alanı açılarak Türkiye’de son sıradan ilk 4’e giren Tunceli’de 500 kişilik yeni bir tekstil fabrikasının kurulma çalışmaları başladı. Bu kapsamda merkeze bağlı İnönü Mahallesinde yer alan Organize Sanayi Bölgesinde 500 kişinin çalışacağı yeni tekstil fabrikasının kurulması için temel atıldı.


Açılan tekstil fabrikalarıyla istihdamda sonuncu sıradayken 4. sıraya gelindiğine dikkat çeken Vali Sonel,"Yaklaşık 1 yıldır Tunceli Valiliği ve Belediye Başkanlığı görevini yürütmekteyiz. Buraya geldiğimizde istihdam konusunda ciddi sıkıntılar vardı. 81 il arasında sonuncu sıradaydık. Yatırımcılarımızla görüştük. İlk etapta 3 tekstil fabrikası açıldı. Özel çağrı merkezimiz bitti. 2 bin 500 vatandaşımıza iş ve aş verecek duruma geldik. Dördüncü tekstil fabrikamızın temel atma töreni için burada bulunuyoruz. ZARA Tekstil için 9 bin metre kara yer tahsis ettik. Alt yapısını hazırladık. Kapalı alanlar 3 ay içerisinde hazırlanmış olacak. Burada 500 vatandaşımız çalışacak. Yani yaklaşık 3 bin vatandaşımıza iş ve aş vermiş olacağız"dedi.


Firmanın Tunceli’de ihracata yönelik çalışmalar yapacağına dikkat çeken Vali Sonel, "Birkaç hafta önce Tunceli’de ilk defa tekstil fabrikalarından Avrupa’nın 8 ülkesine ihracat başladı. Buna benzer istihdam alanları meydana gelmekte. Hem valilik hem belediye olarak iş adamlarımıza her türlü katkıyı sağlamaktayız"ifadelerini kullandı.


Fabrikanın işletmecilerinden Barış Aksu ise," Bizim firmamız aslında İstanbul’da. Valimiz Tuncay Sonel’in ısrarları sonucu kendi insanlarımıza hizmet etmek için geldik. Burası geldiğimiz ilk zamanlarda çöplük gibiydi. Valimizin desteğiyle düzene girdi"diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TUNCELİ HABERLERİ
TUNCELİ HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
  • Salı
    Sıcak
    38°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    38°C
  • Perşembe
    Sıcak
    39°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç