Tunceli’ye 562 kişilik ikinci tekstil fabrikası

Geçtiğimiz ay Tunceli’de açılan ilk tekstil atölyesinin ardından Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, ikinci fabrikanın müjdesini verdi. Bugün yatırımcı iş adamı Selçuk Bozkurt ile bir araya gelen Vali Sonel ikinci ve 562 kişinin çalışacağı tekstil atölyesi ile ilgili protokol imzaladı.

İş adamı Selçuk Bozkurt’u Tunceli’ye davet ederek, kentte ikinci tekstil atölyesini açması için ricada bulunduklarını aktaran Vali Sonel, "İlk 150 kişi ile başlayacaktık. Bunu Tunceli’nin plakasıyla başlayalım dedik. Organize Sanayi Bölgesinde 162 kişi ile başlayıp 562 kişiye çıkartacağız. Bizim amacımız Tunceli’de vatandaşlarımıza iş ve aş vermek" dedi.

Tunceli’ye gelen yatırımcıların baş tacı olduğunu aktaran Vali Sonel, "Hem valilik hem de belediye olarak daima yanlarındayız. Yine bu atölyemizde de çalışan işçilerimizin bir yıllık yemek ve yol ücretleri de tarafımızca karşılanacak” diye konuştu.

Yatırımcı işadamı Selçuk Bozkurt ise, “Burayı daha iyi yerlere taşımak, güzel işler yapmak için buradayız. Valimizle birlikte bu yola baş koyduk, inşallah bu yoldan güzel işlerle ilerleyeceğiz. Tunceli’den ihracat da yapacağız” şeklinde konuştu.

Daha sonra Vali Sonel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’na ve yatırımcı iş adamlarına verdikleri desteklerden dolayı Tunceli halkı adına teşekkür etti.