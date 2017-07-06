Tunceli’ye doğalgaz

Tunceli Valisi ve Belediye Başkanvekili Tuncay Sonel ile Akmercan Şirketler Grubu Genel Müdürü Yunus Kesgin arasında doğalgaz protokolü imzalandı. Tunceli’de sonbaharda başlanacak olan doğalgaz çalışmaları kapsamında 8 yılda toplam 5 milyon dolar yatırım yapılacak.

Protokolün imzalanmasından önce konuşan Vali ve Belediye Başkanvekili Tuncay Sonel, “Doğalgaz hattının döşenmesi 2018 yılında önce Aktuluk Mahallesi’ndeki üniversite kampüsünde başlayacak daha sonra Atatürk Mahallesi’yle devam edecek. Birkaç yıl içinde de diğer mahallelerimizde devam edecek. Doğalgaz dağıtımı nedeniyle cadde ve sokaklarımızda kazılar olacak. Belediye olarak onları eski haline getireceğiz. Doğalgazın ilimize, yöremize ve vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum. Belediye ve valilik olarak işlerin daha hızlı ve titiz şekilde yürütülmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.

İşin teknik detayları hakkında bilgi veren Akmercan Şirketler Grubu Genel Müdürü Yunus Kesgin ise “2017 yılının sonbahar mevsimi itibariyle şehre giriş istasyonundan çalışmalara başlayacağız. Tunceli’de 8 yılda 5 milyon Dolar yatırım yapacağız. Yapmış olduğumuz bu yatırımla bütün cadde ve sokaklar doğalgaz hattıyla döşenecek ve bütün vatandaşlarımıza doğalgazı ulaştırmış olacağız. 15 bin haneye ulaşacak abone potansiyeli bekliyoruz. Tunceli’de doğalgaz işi için ciddi bir rekabet oldu. Doğalgaz satışı Tunceli’de BOTAŞ’tan alınan fiyat ile herhangi bir kar marjı konulmaksızın 8 yıl boyunca vatandaşların kullanımında olacak. Bozulan asfalt, kaldırım ve kilitli parkeler Tunceli Belediyesi tarafından onarılacak ve bunun bedelini şirketimiz belediyeye ödeyecek. Tunceli’ye hayırlı olsun” diye konuştu.