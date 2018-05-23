Türkiye Rafting Şampiyonası Tunceli’de başlıyor

ayak yarışları yarın Tunceli’de 300 sporcunun katılımı ile başlayacak.Kente gelen sporcular Munzur Çayında antrenman yapıyor.

Munzur Çayı’nda yapılacak ayak yarışmalarında İstanbul’dan 2 , Ardeşen Belediyesinden 4 , Dalaman Belediyesinden 6, Hakkari Cilo’dan 12, Van Çatak Belediyesinden 6 , Kayseri Yahyalı Belediyesinden 3 takım, Düzce Cuma yerinden 2 , ÇAYKUR Spor Kulübünden 3, Rize Spor Kulübünden 1 , Erzurum’dan , Elazığ Palu ilçesinden 1, Artvin’in Yusufeli Belediyesinden 2 ve Tunceli’den 5 takımın yarışacağı belirtildi.

Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu (GOSBF) tarafından düzenlenen Tunceli Valiliği ve Belediyesi tarafından desteklenen şampiyonaya 300 sporcu, 30 hakem ve İtalya’dan gelen 2 Nehir Eğitim Başkanı katılacağı ifade edildi.

Yarın başlayacak olan yarışlar öncesi kente gelen sporcular antrenman yaptı.