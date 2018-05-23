Diğer
Kategoriler
23 Mayıs 2018 18:54

Türkiye Rafting Şampiyonası Tunceli’de başlıyor

Türkiye Rafting Şampiyonası 2.

Türkiye Rafting Şampiyonası Tunceli’de başlıyor

23 Mayıs 2018 18:54

ayak yarışları yarın Tunceli’de 300 sporcunun katılımı ile başlayacak.Kente gelen sporcular Munzur Çayında antrenman yapıyor.


Munzur Çayı’nda yapılacak ayak yarışmalarında İstanbul’dan 2 , Ardeşen Belediyesinden 4 , Dalaman Belediyesinden 6, Hakkari Cilo’dan 12, Van Çatak Belediyesinden 6 , Kayseri Yahyalı Belediyesinden 3 takım, Düzce Cuma yerinden 2 , ÇAYKUR Spor Kulübünden 3, Rize Spor Kulübünden 1 , Erzurum’dan , Elazığ Palu ilçesinden 1, Artvin’in Yusufeli Belediyesinden 2 ve Tunceli’den 5 takımın yarışacağı belirtildi.


Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu (GOSBF) tarafından düzenlenen Tunceli Valiliği ve Belediyesi tarafından desteklenen şampiyonaya 300 sporcu, 30 hakem ve İtalya’dan gelen 2 Nehir Eğitim Başkanı katılacağı ifade edildi.


Yarın başlayacak olan yarışlar öncesi kente gelen sporcular antrenman yaptı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TUNCELİ HABERLERİ
TUNCELİ HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cuma
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç