Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası'nın finalleri Tunceli'de

Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası'nın Final Yarışları, Tunceli'de 27-28 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.

İlk iki ayağı İzmir ve İstanbul'da organize edilen Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası'nda sezonun son ayak yarışları Tunceli'de yapılacak. Tunceli Valiliği'nin destekleriyle yapılacak yarışlar, 27 Ekim Cumartesi ve 28 Ekim Pazar günleri gerçekleştirilecek. İlk kez Munzur nehrinde yapılacak şampiyonada sporcular 7 kategoride mücadele edip, Flyboard ile çeşitli akrobasi hareketleri gerçekleştirecek.

Yarışlar; Pro OPEN, Pro Stock (0-179 bg), Pro Stock (180 bg ve üstü), Kadınlar Kupası, Flyboard, Drag ve Tunceli Kupası'nda yapılacak.

Sezonun en önemli yarışına ev sahipliği yapacak Tunceli'de 2018 yılının şampiyonları da belirlenmiş olacak.

Tunceli'nin doğa, su ve hava sporlarında markalaşması yönünde yürütülen çalışmalar kapsamında Vali/Belediye Başkan V. Tuncay Sonel'in ev sahipliğinde Tunceli Alternatif Spor Turizmi Söyleşisi de 27 Ekim Cumartesi günü yapılacak.