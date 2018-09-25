Türkiye'nin en işlevsel Hayvan Bakımevi Tunceli'de açıldı

Tunceli'de, Vali ve Kayyum Başkan Tuncay Sonel tarafından öğrencilerin istediği üzerine yaptırılan Türkiye'nin en işlevsel ve doğal yaşam alanına sahip 500 hayvan kapasiteli Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi açıldı.

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'in geçtiğimiz yıl yaptığı okul ziyaretlerinde öğrencilerin talebi üzerine yapımına başlattığı Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi tamamlandı. 500 hayvan kapasiteli ve tam teşekküllü Türkiye'nin en işlevsel doğal yaşam alanına sahip merkezin açılışı törenle yapıldı.

Okul ziyaretleri sırasında öğrencilerin sokak hayvanları için barınak talep ettiğini dile getiren Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, “Hemen arkadaşlarımızla birlikte 17 dönüm araziye hem veterinerlik hizmetlerinin yapılabileceği hem de tedavilerinin yapılabileceği, yapıldıktan sonra doğal yaşam alanında gezebileceği bölgemizin ve ülkemizin işlevsel doğal yaşam alanını bitirmiş olduk" dedi.

Merkezin 500 hayvan kapasiteli olduğuna dikkat çeken Sonel, şu anda 402 köpek, 7 kedi ve 1 de eşek bulunduğunu, personellerin baktığını, veterinerlerin de tedavilerini yaptığını kaydetti.

"Sokak hayvanları ve yaban hayatına hizmet edecek"

Kentte bir barınak yapılması için daha önce Tunceli'ye 14 kez geldiğini anımsatan Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HayKonfed) Başkanı Timur Ugan, “3'er vali ve belediye başkanı ile görüştüm ama son dönemde Valim Tuncay Sonel'in gelmesiyle birlikte 9 ayda inanılmaz denileni başardık, bir bakımevi inşası bitirildi. Üstelik de tam teşekküllü. İstanbul'da bile olmayan malzemelerle donatıldı. Bu bakımevi yalnızca sokak hayvanlarına değil yaban hayatına da hizmet verecek” diye konuştu.

Hayvana şiddete cezanın adalet bakanlığının yasa tasarısı halinde bir an önce çıkarılmasını istediklerini de ifade eden Ugan, "Hayvanları koruma kanununda yapılması gereken değişikliklerin bir an önce yapılmasını talep ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın da seçimler öncesi verdiği sözler, taahhütler, direktifler var. Yük ve binek hayvanlarından yani faytonların kaldırılmasından başlayarak tüm yaban hayata, hayvanat bahçesinde esir hayvanlara kadar uzanan zincirde hepsinin sorunlarının çözülmesi için talimatlarının yerine getirilmesini önemli rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından merkezin açılışı dua edilip kurdele kesilmesiyle yapıldı.

Törene Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'in yanı sıra Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HayKonfed) Başkanı Timur Ugan, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Açılışın arından törene katılanlar merkezi gezerek ilgili personellerden bilgi aldı.