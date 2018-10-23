Türkiye'nin ilk Rafting Eğitim Merkezi Tunceli'de açıldı

Türkiye Rafting Federasyonu tarafından Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in isminin verildiği Türkiye'nin ilk rafting milli takımlar eğitim alanı olan merkez açıldı. Munzur Nehri'nin, 36 kilometrelik kısmının uluslararası rafting parkuru ilan edilmesiyle, 2019 Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağı belirtildi.

Türkiye Rafting Federasyonu tarafından Munzur Çayı kıyısında Rafting Eğitim Merkezi yaptırıldı. Yapılan merkeze Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in ismi verildi. Merkezin açılışına Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Rafting Federasyonu Asbaşkanı Fikret Yardımcı, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Emniyet Müdürü Doğu Ateş, kurum amirleri, sporcu ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Türkiye Rafting Federasyonu Asbaşkanı Fikret Yardımcı, “Yarın öbür gün burada dünyanın en iyi raftingcileri, gençleri yetişecek. Devletine, milletine, ailesine bağlı bu gençler dünyanın her yanında İstiklal Marşımızı söyleyecek. Tunceli, Türkiye'nin en güvenilir en sportif kenti olacak” dedi.

Görevdeyken isminin okula verilmesinin mahcubiyetini yaşadığını belirten Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel ise, “Fikret Başkanımız bizi mahcup etti. Kendisine teşekkür ediyorum. İlk kez Tunceli'de Türkiye Rafting Şampiyonası yapıldı. İnşallah yine ilk kez gelecek yıl Dünya Rafting Şampiyonası yapılacak. Munzur Nehri artık su sporlarıyla, raftingle, doğa sporlarıyla anılıyor. Dünya Rafting Federasyonu tarafından 36 kilometrelik parkur uluslararası rafting parkuru ilan edildi" diye konuştu.

Kendisine yapılan jest için teşekkür eden ve mahcup bir şekilde açılışı yaptığını dile getiren Vali Sonel, "Buradan inşallah Tuncelili çocuklarımız, gençlerimiz güzel bir şekilde yetişir ve vatanına, milletine güzel işler yaparak milli takımlarda, dünyada İstiklal Marşımızı, bayrağımızı göndere çekerler” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından merkezin açılışı protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi. Açılış sonrası Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Rafting Federasyonu işbirliği ile düzenlenen R4 Rafting Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren Tuncelili sporculara kupa ve madalyaları verildi.

Rafting Federasyonu Asbaşkanı Yardımcı, açılan tesisin hem uluslararası antrenman alanı hem de Türkiye'nin ilk rafting milli takımlar alanı olduğunu söyledi.

Program Vali Sonel'in düdük çalmasıyla birlikte suya inen raftingcilerin ilk antrenmanı ile sona erdi.