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Türkiye'nin ilk Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası yarın başlıyor

Türkiye’nin ilk Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası yarın Tunceli’de yapılacak olması nedeniyle tüm hazırlıklar tamamlandı.

Türkiye'nin ilk Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası yarın Tunceli'de yapılacak olması nedeniyle tüm hazırlıklar tamamlandı.


Tunceli Valiliği ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından organize edilen ve ilk defa yapılacak olan Türkiye Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası için hazırlıklar tamamlandı. Sporcular ve teknik heyetten oluşan 50 kişilik kafile kente gelerek,uçuş yapılacak alanlarda inceleme yapıp, bilgi aldı.


Öte yandan etkinlik öncesi kente gelen kano sporcuları da bugün Munzur'da durgun su yarışı gerçekleştirdi.


6-7 Ekim tarihinde yapacakları Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, sporcuların şehre geldiğini söyledi.


Tunceli'nin artık huzur ve turizmle anılır hale geldiğini ve bundan mutluluk duyduklarını ifade eden Vali Sonel," Türkiye Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonasının ilkini Tunceli'de gerçekleştirecek olmaktan dolayı hem heyecanlıyız, hemde mutluyuz. Tuncelimiz artık ilkleri yaşıyor ve devamını getireceğiz. Daha öncede Tunceli'de ilk defa Rafting şampiyonasını başarı ile yaptık. Şimdi de Yamaç Paraşütü Akrobasi şampiyonasını başarıyla yapacağımıza inanıyorum"dedi.


Cumartesi ve Pazar günü herkesi şampiyonayı izlemeye de davet eden Vali Sonel,heyecan veren bu sporla birlikte gelen misafirlerin kentin güzelliklerini göreceğini kaydetti.

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