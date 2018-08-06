Diğer
Kategoriler
06 Ağustos 2018 14:16

Turuncu listedeki TİKKO’nun sözde bölge sorumlusu da öldürüldü

Tunceli’de bugün etkisiz hale getirilen 6 teröristten biri daha 600 bin TL ödüllü turuncu listede çıktı.

Turuncu listedeki TİKKO’nun sözde bölge sorumlusu da öldürüldü

06 Ağustos 2018 14:16

Turuncu listede çıkan ikinci teröristin de TKP/ML-TİKKO’nun sözde bölge sorumlusu Deniz Doğan kod adlı Cumhur Sinan Oktulmuş olduğu öğrenildi.


Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Ovacık Kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonda çıkan sıcak temasta aralarında Terör Arananlar Turuncu Listede yer alan Yusuf (K) İlker Tezer sözde TKP/ML-TİKKO Ovacık gücü sorumlusunun da bulunduğu 6 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirilmişti. Devam eden çalışmalarda Terör Arananlar Turuncu Listede yer alan TKP/ML-TİKKO sözde bölge sorumlusu Deniz Doğan kod adlı Cumhur Sinan Oktulmuş isimli teröristin de etkisiz hale getirilen teröristler arasında bulunduğu tespit edilmiştir" denildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TUNCELİ HABERLERİ
TUNCELİ HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    38°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    35°C
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç