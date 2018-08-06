Turuncu listede çıkan ikinci teröristin de TKP/ML-TİKKO’nun sözde bölge sorumlusu Deniz Doğan kod adlı Cumhur Sinan Oktulmuş olduğu öğrenildi.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Ovacık Kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonda çıkan sıcak temasta aralarında Terör Arananlar Turuncu Listede yer alan Yusuf (K) İlker Tezer sözde TKP/ML-TİKKO Ovacık gücü sorumlusunun da bulunduğu 6 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirilmişti. Devam eden çalışmalarda Terör Arananlar Turuncu Listede yer alan TKP/ML-TİKKO sözde bölge sorumlusu Deniz Doğan kod adlı Cumhur Sinan Oktulmuş isimli teröristin de etkisiz hale getirilen teröristler arasında bulunduğu tespit edilmiştir" denildi.