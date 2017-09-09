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09 Eylül 2017 17:47

Uçuruma yuvarlanan araçtaki dede öldü, torunu yara almadan kurtuldu

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde şarampole yuvarlanan araçtaki emekli öğretmen hayatını kaybederken, yanında bulunan 3 yaşındaki torunu kazadan yara almadan kurtuldu.

Uçuruma yuvarlanan araçtaki dede öldü, torunu yara almadan kurtuldu

09 Eylül 2017 17:47


Kaza, ilçeye bağlı Gedikler köyü Komlarderesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Ziya Demirel (72) idaresindeki 34 ZJ 6144 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü Demirel olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan 3 yaşındaki torunu Ahmet Aras Demirel ise yara almadan kurtuldu. Kazadan yara almadan kurtulan çocuğu vatandaşlar araçtan çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde yaralanmayan 3 yaşındaki çocuğu ailesine teslim etti.


Emekli öğretmen olduğu öğrenilen Demirel’in torunu ile birlikte süt almak için Dedebeyli köyünden Gedikler köyüne gittiği öğrenildi.




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