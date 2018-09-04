Uçurumda 4 gün mahsur kalan keçi kurtarıldı

Keçisi kurtarılan genç kız, büyük mutluluk yaşadı.

Olay, Pertek İlçesine bağlı Elmakaşı Köyündeki meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Baloğlu ailesinin tek keçisi, otladığı esnada yaban hayvanlarından kaçarak 50 metrelik uçurumda mahsur kaldı. 4 gündür kayalıklarda mahsur kalan keçi için evin kızı Kardelen Baloğlu, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.Hayvanın mahsur kaldığı yere giden AFAD ekipleri, halatlarla keçinin bulunduğu bölgeye indi. Ekipler, halat yardımı ile keçiyi bulunduğu bölgeden kurtardı.

4 saat süren kurtarma operasyonunun ardından Baloğlu ailesinin kızı Kardelen yeniden keçisine kavuşunca göz yaşı döktü. Kardelen Baloğlu, çaresizce beklerken aklına AFAD’ın geldiğini ve aradığında onların da gelip kurtardığını söyledi.