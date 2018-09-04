Diğer
Kategoriler
04 Eylül 2018 13:34

Uçurumda 4 gün mahsur kalan keçi kurtarıldı

Tunceli’de 50 metrelik uçurumda 4 gün mahsur kalan keçi, AFAD Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kurtarıldı.

Uçurumda 4 gün mahsur kalan keçi kurtarıldı

04 Eylül 2018 13:34

Keçisi kurtarılan genç kız, büyük mutluluk yaşadı.


Olay, Pertek İlçesine bağlı Elmakaşı Köyündeki meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Baloğlu ailesinin tek keçisi, otladığı esnada yaban hayvanlarından kaçarak 50 metrelik uçurumda mahsur kaldı. 4 gündür kayalıklarda mahsur kalan keçi için evin kızı Kardelen Baloğlu, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.Hayvanın mahsur kaldığı yere giden AFAD ekipleri, halatlarla keçinin bulunduğu bölgeye indi. Ekipler, halat yardımı ile keçiyi bulunduğu bölgeden kurtardı.


4 saat süren kurtarma operasyonunun ardından Baloğlu ailesinin kızı Kardelen yeniden keçisine kavuşunca göz yaşı döktü. Kardelen Baloğlu, çaresizce beklerken aklına AFAD’ın geldiğini ve aradığında onların da gelip kurtardığını söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TUNCELİ HABERLERİ
TUNCELİ HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    36°C
  • Perşembe
    Sıcak
    30°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç