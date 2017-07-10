Ulukale köyü Elazığlı konuklarını ağırladı

Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Kazım Özgür, Elazığ Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, Sosyal Güvenlik Kurumu Elazığ İl Müdürü Ayhan Tuncer, İş-Kur Elazığ il Müdürü Abdullah Balcı, Acil Sağlık Hizmetleri Elazığ İl Müdürü Yakup Baş, Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Ali Özgür, Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Oda Başkanı Mithat Ulaş ve diğer konuklar Çemişgezek ilçesine bağlı Ulukale köyüne gezi amaçlı ziyaret gerçekleştirdi. Köy Muhtarı Bayram Aydın ve Köy halkı tarafından karşılanan konuklar, tarihi kalıntıları bulunan köyün eski yerleşim yerini gezdikten sonra köylülerle bir araya gelerek sohbet etti.

İsmini sıkça duymalarına rağmen Ulukale köyünü ilk kez ziyaret etmelerinin kendilerini mutlu ettiğini belirten Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Kazım Özgür,”Ulukale, İsim olarak duyduğumuz ama görmediğimiz bir köydü. Elazığ’dan arkadaşlarımızla sırf ziyaret amaçlı bu köyümüze bir gezi yapmayı planladık. Bu ziyaretimiz bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Ziyaretimizde Ulukale köyünün kadim ve köklü bir geçmişi olduğunu, Selçukluklardan günümüze kadar izler taşıdığını gördük. Adı Dut’uyla ün yapan bu köyümüz, kendine has, kültürel güzelliklerini o günden bu güne kadar yaşatabildiğini fark ettik. Saklı kalan bu güzelliklerin, olabildiğince saklı kültürlerde, pozisyonlarda ve konumlardaki kişilerce yerinde ziyaret edilip görülmesini, bu güzelliklerle ilgili farkındalığın oluşturulmasını amaçlamaktayız. Gezimiz çok faydalı oldu. Ulukale köyü sanki tamamı akrabalardan oluşan bir topluluk izlenimi verdi. Köy eğitimli ve medeni bir insan yapısına sahip. Köylülerin bizleri sıcak ve ilgili bir karşılaması oldu. Beraberimizdeki diğer arkadaşlarımız da köyden güzel izlenimlerle ayrıldılar” dedi.

Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ulukale Köyü Muhtarı Bayram Aydın, kendilerini köyde ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.