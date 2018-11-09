Vali, arıcı kıyafeti giydi, arılı kovanları genç çiftçilere verdi

2018 yılı Genç Çiftçi Projesi kapsamında Tunceli'de 28 çiftçiye toplam bin 200 adet kovan ve arıcılık malzemesi desteği verilmesi nedeniyle merkeze bağlı Aktuluk Köyünde program düzenlendi. Düzenlenen arılı kovan dağıtım programına Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Kaya, Tunceli Arıcılar Birliği Başkanı Kazım Doğan ile çiftçiler katıldı. Genç çiftçilerle bir araya gelen Vali Tuncay Sonel, arıcı kıyafeti giyip kovanlar arasında incelemede bulunurken, girişimcilerden birine kovandan çıkardığı arılı peteği vererek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Bitki çeşitliliğinin fazla olmasından dolayı Tunceli'nin arıcılığa oldukça elverişli olduğuna dikkat çeken Vali Sonel, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın destekleriyle Tunceli'de 28 çiftçimize 1200 adet arılı kovan dağıtacağız. Tunceli, flora ve fauna bakımından oldukça zengin. Burada 1600 çeşit bitki türü bulunuyor. Bunların 293'ü endemik bitki. Bu da arıcılık açısından çok büyük avantaj. Çiftçilerimiz de çok çalışkan. Bu arılı kovanlarımızın hem aile ekonomilerine hem de yöre ekonomisine katkı sağlamasını diliyorum. Projemizin yöremize ve çiftçilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.