Diğer
Kategoriler
18 Eylül 2017 11:20

Vali Sonel;" Bütün terör örgütleri yok olmaya mahkumdur"

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle yayınladığı mesajda bütün terör örgütlerinin, kahraman güvenlik güçlerinin canları pahasına ortaya koydukları mücadele ile er ya da geç yok olmaya mahkum olduğunu söyledi.

Vali Sonel;

18 Eylül 2017 11:20


Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle mesaj yayınladı.


Vali Sonel açıklamasında,"Bu gün millet olarak şanlı bayrağımızın altında birlik ve beraberlik içinde, bağımsız olarak yaşıyorsak, bunu aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Ülkemizin her karış toprağına kanlarını akıtarak tarihimize altın sayfalar yazdıran, Türkiye Cumhuriyeti’nin sonsuza kadar yaşamasının en büyük teminatı olan gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü’nü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşamaktayız. Bize bıraktıkları bu kutsal emanete karalılıkla sahip çıkarak ülkemizi en güçlü şekilde geleceğe taşımak için el birliği ile çalışmalıyız" dedi.


Açıklamasını sürdüren Sonel," Geçmişte olduğu gibi günümüzde de vatanımızın bağımsızlığını, milli birlik ve beraberliğimizi hedef alan şer güçler, 15 Temmuz’da bir kez daha ortaya çıkmış aziz milletimizin azmi ve kararlılığı karşısında gereken cevabı almıştır. Bütün terör örgütleri, kahraman güvenlik güçlerimizin canlarını pahasına ortaya koydukları mücadele ile er ya da geç yok olmaya mahkumdur. Hain terör saldırıları sonucunda gazi olmuş vatandaşlarımıza ve güvenlik güçlerimize büyük bir gönül ve minnet borcumuz vardır. Bu vesileyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Mareşal ve Gazi unvanı verilişinin yıldönümünü ve gaziler gününü kutluyor, vatanı için canını ortaya koymaktan kaçınmayan tüm şehitlerimizi saygıyla, gazilerimizi şükranla anıyor, ebediyete intikal etmiş gazilerimize rahmet, aramızda bulunanlara sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum” ifadelerine yer verdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TUNCELİ HABERLERİ
TUNCELİ HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    37°C
  • Salı
    Sıcak
    35°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç