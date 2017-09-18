Vali Sonel;" Bütün terör örgütleri yok olmaya mahkumdur"

Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle mesaj yayınladı.

Vali Sonel açıklamasında,"Bu gün millet olarak şanlı bayrağımızın altında birlik ve beraberlik içinde, bağımsız olarak yaşıyorsak, bunu aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Ülkemizin her karış toprağına kanlarını akıtarak tarihimize altın sayfalar yazdıran, Türkiye Cumhuriyeti’nin sonsuza kadar yaşamasının en büyük teminatı olan gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü’nü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşamaktayız. Bize bıraktıkları bu kutsal emanete karalılıkla sahip çıkarak ülkemizi en güçlü şekilde geleceğe taşımak için el birliği ile çalışmalıyız" dedi.

Açıklamasını sürdüren Sonel," Geçmişte olduğu gibi günümüzde de vatanımızın bağımsızlığını, milli birlik ve beraberliğimizi hedef alan şer güçler, 15 Temmuz’da bir kez daha ortaya çıkmış aziz milletimizin azmi ve kararlılığı karşısında gereken cevabı almıştır. Bütün terör örgütleri, kahraman güvenlik güçlerimizin canlarını pahasına ortaya koydukları mücadele ile er ya da geç yok olmaya mahkumdur. Hain terör saldırıları sonucunda gazi olmuş vatandaşlarımıza ve güvenlik güçlerimize büyük bir gönül ve minnet borcumuz vardır. Bu vesileyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Mareşal ve Gazi unvanı verilişinin yıldönümünü ve gaziler gününü kutluyor, vatanı için canını ortaya koymaktan kaçınmayan tüm şehitlerimizi saygıyla, gazilerimizi şükranla anıyor, ebediyete intikal etmiş gazilerimize rahmet, aramızda bulunanlara sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum” ifadelerine yer verdi.