Diğer
Kategoriler
11 Haziran 2018 16:16

Vali Sonel, çocukların isteklerini yerini getirdi

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, daha önceki ziyaret ve gezilerde karşılaştığı çok sayıda çocuğun istediğini yerine getirdi.

Vali Sonel, çocukların isteklerini yerini getirdi

11 Haziran 2018 16:16


Vali Tuncay Sonel’in kentte yapımı devam eden çeşitli yatırımları incelemesi sırasında ve mahalle ziyaretlerinde karşılaştığı çocukların bilgilerini ve isteklerini sorup not aldırdığı öğrenildi. O ziyaret ve incelemelerde isimleri alınan çocuklar, Vali Sonel tarafından belediye de ağırlandı. Vali Sonel, çocukların istekleri olan bisiklet,tablet gibi çok sayıda hediyeyi onlara verdi.


Çocukların ziyaretinde onlarla yakından ilgilenen Vali Tuncay Sonel, “Kiminizle parkta görüştük, kiminizle mahalle ziyaretinde kiminizle de çocuk şenliğinde. Bazen de inşaatları gezerken karşımıza çıktınız. Bazı talepleriniz vardı. Bisiklet, tablet, oyuncak gibi. Şimdi bunları size takdim edeceğiz. Hepinize mutluluk dolu tatiller diliyorum. Kendinize iyi bakın. İleride hangi mesleği seçerseniz seçin, severek yapın işinizi. Yaz tatilinizi iyi değerlendirin” dedi.


İstekleri yerine getirildiği için mutlu olan çocuklar ise, Sonel’e teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TUNCELİ HABERLERİ
TUNCELİ HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç