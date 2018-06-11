Vali Sonel, çocukların isteklerini yerini getirdi

Vali Tuncay Sonel’in kentte yapımı devam eden çeşitli yatırımları incelemesi sırasında ve mahalle ziyaretlerinde karşılaştığı çocukların bilgilerini ve isteklerini sorup not aldırdığı öğrenildi. O ziyaret ve incelemelerde isimleri alınan çocuklar, Vali Sonel tarafından belediye de ağırlandı. Vali Sonel, çocukların istekleri olan bisiklet,tablet gibi çok sayıda hediyeyi onlara verdi.

Çocukların ziyaretinde onlarla yakından ilgilenen Vali Tuncay Sonel, “Kiminizle parkta görüştük, kiminizle mahalle ziyaretinde kiminizle de çocuk şenliğinde. Bazen de inşaatları gezerken karşımıza çıktınız. Bazı talepleriniz vardı. Bisiklet, tablet, oyuncak gibi. Şimdi bunları size takdim edeceğiz. Hepinize mutluluk dolu tatiller diliyorum. Kendinize iyi bakın. İleride hangi mesleği seçerseniz seçin, severek yapın işinizi. Yaz tatilinizi iyi değerlendirin” dedi.

İstekleri yerine getirildiği için mutlu olan çocuklar ise, Sonel’e teşekkür etti.