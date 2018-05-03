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03 Mayıs 2018 18:25

Vali Sonel, Demiroluk Varyant Düzenleme çalışmalarını inceledi

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, yapımı devam eden "Demiroluk Varyant Düzenleme" çalışmasını yerinde inceledi.

Vali Sonel, Demiroluk Varyant Düzenleme çalışmalarını inceledi

03 Mayıs 2018 18:25


Tunceli’de ulaşımda önemli arterler arasında yer alan "Demiroluk Varyant Düzenleme" çalışması sürüyor. Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel’de, çalışmaları yerinde inceledi.


Bir biri ardına yapılan projeler ve yatırımların kentin çehresini değiştirdiğini aktaran Vali Sonel,"Yıllardır konuşulan fakat bir türlü yapılmayan, birçok kazanın yaşandığı virajda düzenleme çalışmalarımız sürüyor. Demiroluk Mevkii, çarşı merkeze giriş kısmında yer alan derenin ıslahı yapılarak sorun niteliği taşıyan bu bölge duble yol olarak düzenlenip, yapılan ıslah çalışmasıyla önemli bir hizmete dönüştürülmüş olacak. Katkılarından dolayı Orman ve Su İşleri Bakanımız . Prof. Dr. Eroğlu’na teşekkür ederiz” dedi.




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