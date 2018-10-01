Vali Sonel, Dersim62spor'a otobüs hediye etti

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vakili Tuncay Sonel, amatörde mücadele eden Dersim62spor'a otobüs hediye etti.

Amatör Bölgesel Ligde 1920 Maraşspor ile Dersim62spor Tunceli'de Atatürk Stadyumunda karşılaştı. Ev sahibi takım 1920 Maraşspor'u 1-0 mağlup etti.Karşılaşma öncesi Vali Tuncay Sonel'de Dersim62spor'a alınan otobüsün anahtarı ve ruhsatını, Kulüp Başkanı Hakan Özer'e verdi. Törene, Vali Sonel'in yanı sıra, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, kulübün yönetim kurulu üyeleri, kurum müdürleri, futbolcular ve taraftarlar katıldı.

Takıma başarılar dileyen Vali Tuncay Sonel, “Her zaman yanınızdayız. İlimizde spor adına başta rafting, yamaç paraşütü, doğa sporlarının yanı sıra futbol adına da güzel şeyler oluyor. Umarım kazasız belasız bir şekilde deplasmanlara gidersiniz” dedi.

Kulüp Başkanı Hakan Özer ise," Bugün, Valimiz Tuncay Sonel, kulübümüze takım otobüsü armağan etti. Her alanda olduğu gibi spora verdiği bu değerli katkıdan dolayı kulübümüz ve tüm sporseverler adına sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz”ifadelerini kullandı.

Törende Vali Sonel'e de adının yazılı olduğu Dersim62spor forması hediye edildi.