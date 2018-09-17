Vali Sonel, eğitim öğretim yılının ilk gününde öğrencilerle bir araya geldi

Türkiye genelinde olduğu gibi Tunceli'de de yeni eğitim öğretim yılı başladı. Vali Tuncay Sonel'de, ilk gün öğrencilerle bir araya geldi.

Tunceli'de 12 bin öğrenci ders başı yaptı. Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'de haftalık okul ziyaretleri kapsamında 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk gününde Munzur Ortaokulu'nu ziyaret etti. Öğrenci, veliler ve öğretmenlerle bir araya gelen Vali Sonel'de Vali Yardımcısı Selçuk Yosunkaya ve İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Aslanoğlu eşlik etti.

Öğrencilerle yakından ilgilenen Vali Sonel, kendilerini iyi yetiştirme konusunda onlara tavsiyede bulundu.

Öğrencilere "yıllar sonra sizleri güzel mevkilerde görürüz" diyen Vali Sonel," Hepiniz bizim için çok önemlisiniz. Derslerinize iyi çalışın. Öğretmenlerinize saygıda kusur etmeyin. Sizleri yetiştiren öğretmenlerinizi unutmayın. Fırsat bulduğunuzda arayıp hal hatır sorun. Öğretmen arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Tunceli eğitimde Türkiye'nin en önde gelen illerinden. Bu bir ekip çalışması. Ailelerimiz de çocuklarıyla çok ilgili. Öğrencisiyle, öğretmeniyle, velisiyle, idarecisiyle Tunceli ailesi olarak sağlıklı, hayırlı güzel, mutlu bir eğitim öğretim yılı geçirmemizi diliyorum. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin. Kapımız sizlere her zaman açık”şeklinde konuştu.

Valilik ve Belediye olarak çocukların hoşça vakit geçireceği alanlar oluşturduklarını da aktaran Sonel, “Tunceli artık parkları, bahçeleri, lunaparkları ile başka bir şehir oldu. ‘Vali Amca hayvan barınağı yapar mısın' demiştiniz. Türkiye'nin en modern, en güzel, en işlevsel barınağı da bitti. İlimizin muhtelif yerlerine 7 halı saha yaptırıyoruz. Çocuklarımızın hoşça vakit geçirebileceği mekanlar yapıyoruz. Ayrıca, geçen yıl bütün okullarımızı sınıf sınıf hepsini gezdik. Bu yıl da gezmeye devam edeceğiz”ifadelerini kullandı.

Ziyarette Vali Sonel, öğretmen ve okul idarecileriyle bağımlılık, trafik, servisler, asayiş ve okul güvenliği konusunda da toplantı yaptı.