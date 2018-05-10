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10 Mayıs 2018 17:02

Vali Sonel, engellilerle bir araya geldi

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, engelliler ile bir araya geldi.

Vali Sonel, engellilerle bir araya geldi

10 Mayıs 2018 17:02


Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle Bedensel Engelliler Destekleme Derneği Başkanı Ali Arslan ve engellilerle bir araya geldi.Vali Sonel dernek başkanı Arslan ve beraberindekilerle sohbet ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.


Engelli vatandaşların sadece yılın belirli gün ve haftalarında değil daima yanında olduklarını belirten Vali Sonel, engelli vatandaşların yaşamlarının daha kolay bir hale getirilmesi için çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.


Özel bireylere yılın her günü kapılarının açık olduğunu ifade eden Sonel," Biliyorsunuz ’Hatırlanmak Bir Gün Değil Her Gün" projemiz kapsamında hayalleri gerçekleştirmeye davam ediyoruz. Çok güzel mutluluklara şahit olduk. Engeli olan vatandaşlarımızın hayatını daha yaşanılır kılmak için ihtiyaçlarına göre biçimlenen çalışmalarımız devam edecek"dedi.




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