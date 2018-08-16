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16 Ağustos 2018 11:17

Vali Sonel, Gazi JÖH’e verdiği balayı sözünü tuttu

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, mayına basarak yaralanan Jandarma Astsubay Mustafa Deniz’i hastanede ziyareti sırasında verdiği balayı sözünü tuttu.

Vali Sonel, Gazi JÖH’e verdiği balayı sözünü tuttu

16 Ağustos 2018 11:17

Vali Sonel, evlenen çifti Muğla’nın Fethiye ilçesine balayına gönderdi.


3 Haziran’da İl Jandarma Komutanlığı tarafından merkez kırsalında düzenlenen operasyonda mayına basarak ayağından yaralanan Jandarma Astsubay Mustafa Deniz, Elazığ’da Fırat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Jandarma Astsubay Mustafa Deniz’i tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunurken, nişanlı olduğunu ve yakın zamanda evleneceğini öğrenmiş, kendisine düğün hediyesi olarak balayı sözü vermişti.


Sonel, Temmuz ayında evlenen çifti Muğla’nın Fethiye ilçesine balayına gönderdi. Balayına giden çift, sonrasında duydukları mutluluğu dile getirerek Vali Sonel’e teşekkür etti.


Jandarma Astsubay Mustafa Deniz ve eşini balayına gönderen Vali Sonel, “Kahraman gazimiz operasyonda yaralandı ama çok şükür şimdi sağlığı yerinde. Kendisini hastanede Jandarma Bölge Komutanımız Vedat Çolak Paşam ile ziyaret ettiğimizde gazimizin yakın zamanda evleneceğini öğrendik. Bunun üzerine çiftimize düğün hediyesi olarak balayı sözü verdik. Bu vatanı canını feda ederek savunan kahramanlarımız için ne yapsak azdır. Allah ayaklarına taş değdirmesin” dedi.




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