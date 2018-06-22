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22 Haziran 2018 18:36

Vali Sonel, Hozat’ta incelemede bulundu

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Hozat ilçesinde incelemelerde bulundu.

Vali Sonel, Hozat’ta incelemede bulundu

22 Haziran 2018 18:36


Beraberinde İl Jandarma Komutanı Tekin Aktemur, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mehmet Akif Bildirici ve Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Özdemir Aktaş ile birlikte Hozat’a giden Vali Sonel ilk önce 51. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığını ziyaret ederek, Tugay Komutanı Piyade Albay Hüseyin Aziz Çetinkaya’dan bilgi aldı. Daha sonra ilçe sakinleriyle bir araya gelen Sonel, esnafları da gezerek sohbet edip sorunlarını dinledi.


Kaymakam Hüseyin Çam’dan bilgi alıp, İlçe Emniyet Amirliğini, Jandarma Komutanlığını ve Adliyeyi de ziyaret eden Sonel, Hozat Bebeklerinin üretildiği Ho-Be atölyesine geçti. Atölyede çalışanlar ile sohbet eden Vali Sonel, kendilerine desteklerini esirgemeyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Jülide Sarıeroğlu’na teşekkür etti.




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