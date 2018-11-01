Vali Sonel, köylerde üreticileri ziyaret etti, tesisleri inceledi

Mazgirt İlçesi'ne bağlı İsmailli Köyü'nde üretim yapan etlik piliç üretim tesisi ile merkeze bağlı Burmageçit Köyünde Genç Çiftçi Projesi kapsamında büyük ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan üreticileri Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel ziyaret etti. Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Kaya'nın da eşlik ettiği ziyarette Vali Sonel, tesislerde incelemelerde bulunup, üreticilerden bilgi aldı.

Devletin sağladığı desteklerle gençlerin üretime katılmaya başladığına dikkat çeken Vali Tuncay Sonel, “Mazgirt'e bağlı İsmailli Köyümüzde 2 genç kardeşimizin, devletimizin sunduğu imkanlardan faydalanarak kurduğu tesisi ziyaret ettik. Gençlerimizin bu imkanlardan faydalanıp iş kurmasıyla ekonomimiz de canlanmış oluyor. Daha sonra Genç Çiftçi Projesi kapsamında büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiren gençlerimizi ziyaret ettik. Özellikle gençlerimizin üretim yapması bizleri mutlu ediyor. Devlet olarak her zaman üreticilerimizin yanındayız. Desteklerinden ötürü Tarım ve Orman Bakanlığımıza şükranlarımızı sunuyorum” dedi.