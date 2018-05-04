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04 Mayıs 2018 11:53

Vali Sonel, mahallede karşılaştığı çocukları makamda ağırladı

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, mahalle ziyaretleri sırasında karşılaştığı çocukları makamda ağırladı.

Vali Sonel, mahallede karşılaştığı çocukları makamda ağırladı

04 Mayıs 2018 11:53


Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, mahalle gezisi sırasında bir grup çocukla karşılaştı. Çocuklar, Vali Sonel’i makamında ziyaret etmek istediğini söyledi. Bunun üzerine Sonel, kendisini ziyaret etmek isteyen çocukları ve ailelerini belediyedeki makamında ağırladı. Çocuklarla yakından ilgilenen Sonel, onlara çeşitli hediyeler verdi.


Mahalleleri ziyaret ettikleri esnasında karşılaştıkları çocukların isteklerini ve taleplerini birer birer yerine getirdiklerini ifade eden Vali Sonel,"Çocuklarımızın isteklerini seve seve yerine getirmeye devam edeceğiz. Çocuklarımız her şeyin en güzeline layık"dedi.




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