Vali Sonel miniklerle bir araya geldi

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel haftalık okul ziyaretleri kapsamında Bal Peteği Anaokulu’nu ziyaret etti. Öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Vali Sonel, çocuklarla oyunlar oynadı. Çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Vali Sonel, öğrencilere başarılar dileyerek çeşitli hediyeler verdi. Sınıfları tek tek dolaşan Sonel, daha sonra okul binasını inceleyerek eksikleri not aldı.

Vali Sonel’e Vali Yardımcısı Selçuk Yosunkaya, Belediye Başkan Yardımcısı Sami Doğan ve İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Aslanoğlu eşlik etti.