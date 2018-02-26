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26 Şubat 2018 14:33

Vali Sonel miniklerle bir araya geldi

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, haftalık okul ziyaretleri kapsamında anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Vali Sonel miniklerle bir araya geldi

26 Şubat 2018 14:33


Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel haftalık okul ziyaretleri kapsamında Bal Peteği Anaokulu’nu ziyaret etti. Öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Vali Sonel, çocuklarla oyunlar oynadı. Çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Vali Sonel, öğrencilere başarılar dileyerek çeşitli hediyeler verdi. Sınıfları tek tek dolaşan Sonel, daha sonra okul binasını inceleyerek eksikleri not aldı.


Vali Sonel’e Vali Yardımcısı Selçuk Yosunkaya, Belediye Başkan Yardımcısı Sami Doğan ve İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Aslanoğlu eşlik etti.




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