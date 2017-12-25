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25 Aralık 2017 10:51

Vali Sonel öğrencilerle bir araya geldi

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, bir liseyi ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Vali Sonel öğrencilerle bir araya geldi

25 Aralık 2017 10:51


Göreve başladığı ilk haftadan itibaren her Pazartesi okulları ziyaret eden Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, bu hafta İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenci ve öğretmenleriyle bir araya geldi. Vali Sonel’e Vali Yardımcısı Selçuk Yosunkaya, Belediye Başkan Yardımcısı Sami Doğan, İl Milli Eğitim Müdür Vekili İshak Orhan’da eşlik etti.


Okulda incelemelerde bulunan ve sınıfları tek tek ziyaret eden Vali Sonel, öğrencilerle sohbet edip tavsiyelerde bulunarak çok çalışmalarını istedi.


Öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Sonel,okul idarecileri, öğretmenler ve öğrencilerin ihtiyaçlarıyla ilgili de talepleri dinledi.




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