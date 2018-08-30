Vali Sonel, şehit annesiyle birlikte Atatürk anıtına çelenk koydu

Türkiye genelinde olduğu gibi Tunceli’de de 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle tören düzenlendi. Valilik önünde Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla kentteki tören başladı. Vali ve Belediye Başkanı Tuncay Sonel’de, anıta çelengi şehit annesi ve Gazi Babası ile birlikte koydu. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal marşının okunmasının ardından Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk ordusuna mesajı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kutlama mesajı okundu.

Vali Sonel’in çocuklara hediye vermesi ve valilik makamında tebrikleri kabul etmesiyle program sona erdi.

Törene Vali Sonel’in yanı sıra, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, 4. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Feridun Bircan, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ,şehit ve gazi yakınlarıyla askeri erkan katıldı.