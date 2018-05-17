Vali Sonel, şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi

Ramazan ayının ilk iftarında Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, şehit ve gazi ailelerine iftar verdi. İftara şehit ve gazi ailelerinin yanı sıra Vali Sonel’in eşi Handan Sonel, 4. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Ferudun Bircan, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Ersin Tursun, MU Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Ali Kahraman, Ağır Ceza 2. Başkanı Seçkin Şenlik katıldı. Sonel çifti, şehit ve gazi aileleri ile yakından ilgilendi.

Rahmet, bereket ve yardımlaşmanın doruğa ulaştığı Ramazan ayına kavuşmanın huzurunu yaşadıklarını aktaran Vali Sonel," Bu güzel Ramazan akşamı vesilesiyle gazilerimizi ve ebediyete intikal etmiş şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Rabbim mutlu ve huzurlu bir bayrama kavuşmayı hepimize nasip eylesin. Mekanları cennet olsun. Şifaya ihtiyacı olan bütün gazilerimize şifa diliyorum. Allah hepsine uzun, sağlıklı ömür versin. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz baş tacımızdır. Kapımız ve gönlümüz sizlere her zaman açıktır"dedi.