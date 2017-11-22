Vali Sonel, sıraya girdi yemeğini alıp öğrencilerin masasına oturdu

Tunceli Valiliği ve Belediyesi tarafından Munzur Üniversitesi’nde eğitim gören öğrencilerden bin 62’isine yemek bursu bağlandı. Vali Tuncay Sonel’de bugün üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Sıraya girip kendi yemeğin kendi alan Vali Sonel, öğrencilik yıllarının aklına geldiğini dile getirdi. Öğrencilerle oturup yemek yiyen Vali Sonel’e , Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek’te eşlik etti.

Devlet olarak her zaman öğrencilerin yanında olduklarını belirten Vali Sonel, “Bugün öğrencilik yıllarımıza döndük. Öğle yemeğinde sizlerle birlikteyiz. İnşallah gelecek yıllarda sizi güzel yerlerde göreceğiz. Üniversite yılları unutulmaz. Bu yılların kıymetini bilin. Bizim hem valilik hem de belediye olarak sizlere daima kapımız açık"dedi.

Yemek bursunun konusu gündeme geldiğinde ilke önce 100’le başlamayı düşündüklerini aktaran Vali Sonel, sonra bu sayının yetmeyeceğini düşünerek bine çıkardıklarını ardından da Tunceli’nin plakasıyla bitsin diye bin 62’ye yükselttiklerini anlattı.

Öte yandan öğrenciler de kendilerini ziyaret eden Vali Sonel’e çiçekle teşekkür etti.