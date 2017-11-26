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26 Kasım 2017 18:46

Vali Sonel, sirkte çocukların neşesine ortak oldu

Tunceli’de Vali Tuncay Sonel, çocuklar için getirttiği sirki onlarla birlikte izleyerek neşelerine ortak oldu.

Vali Sonel, sirkte çocukların neşesine ortak oldu

26 Kasım 2017 18:46


Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel’in girişimleriyle Tunceli’ye gelen "Uluslararası Madagaskar Sirki" çocuklardan büyük ilgi gördü.


Mazgirt ilçesinde başlayıp sırasıyla Pertek, Çemişgezek ve Hozat ilçelerinde devam eden “Uluslararası Madagaskar Sirki” bugün Tunceli Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda gösterilerini gerçekleştirdi.


Sirki izlemeye gelen çocuklara ücretsiz patlamış mısır ikram edilip, balon hediye edildi. Vali Tuncay Sonel de çocukların arasında sirki izleyip onların sevinç ve heyecanlarına eşlik etti.




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